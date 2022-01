AUDIO - Bergomi sullo scudetto: "Napoli ancora in corsa, non terrei fuori neanche la Juve"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, oggi commentatore tv per Sky, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "I numeri dicono che l'Inter è favorita ma per me è ancora tutto aperto con Milan e Napoli, e in più non terrei fuori neanche la Juventus. Stanno facendo quella che io chiamo una rimonta silenziosa".

Il Milan lotta ancora per lo Scudetto?

"Sì, anche se nelle prossime due partite si gioca tanto. Se dopo aver giocato il derby e il Napoli, l'Inter fosse ancora davanti, a quel punto sarebbe già un po' in discesa. Però il Milan è ancora in corsa, così come il Napoli. Al completo è forte".

Come giudica la scelta di Insigne?

"Vedere questi ragazzi legati alla maglia che poi vanno via... Sarà che vengo da un calcio polveroso e ho giocato per una maglia sola e faccio scelte di cuore".

Insigne però si è sentito magari poco voluto?

"Certo, sono situazioni differenti. Però ricordo che Pellegrini, dai trenta anni in poi, ci faceva contratti un anno alla volta. E nella mia testa accantonavo qualsiasi offerta".