AUDIO - Bonanni: "Le colpe sono soprattutto dei giocatori! Non c'è orgoglio..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

A chi dedica l'apertura?

"Al Lecce, che ha avuto un grande coraggio nel cambiare e l'allenatore è riuscito quasi a portare alla salvezza la squadra. E poi il Sassuolo, che vedo veramente male".

Napoli, nuovo ko brutto:

"Sempre detto che se il Napoli non dovesse arrivare in Champions, le colpe sarebbero soprattutto dei giocatori. E' una squadra forte che con mille difficoltà non è quella vista a Empoli e con questo distacco dall'Inter. Il presidente ha sì sbagliato, ma è anche giusto dire che nel momento di difficoltà lo spogliatoio deve tirare fuori l'orgoglio. Credo che il Napoli abbia volutamente smesso di lottare".