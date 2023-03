AUDIO - Bonanni: "Se il Napoli è il solito mentalmente, è dura per la Lazio. E su Milinkovic..."

A parlare di Napoli-Lazio ma anche degli altri temi del campionato è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Si aspetta una partita importante di Milinkovic-Savic? "Non so se giocare stasera con Milinkovic e Luis Alberto insieme. Dipende da cosa ha in mente Sarri. Loro due ti danno molta qualità, ma il centrocampo del Napoli ha fisicità, corsa, organizzazione. Ad oggi è una partita proibitiva ma la Lazio ha le carte per fare bene. Io probabilmente metterei Vecino".

Napoli-Lazio, è una partita proibitiva per i biancocelesti? "Partita molto difficile, se il Napoli resta mentalmente e fisicamente quello visto finora è una partita dura. La Lazio al massimo può perdere come tutte. Vedremo il Napoli avvantaggiato meritatamente".

Roma-Juventus, che partita si aspetta?

"La Juventus sta meglio della Roma, ma nella Capitale è una sfida importante, anche per quello che è successo dopo Cremona. E' una partita in cui la Roma si gioca tanto e la Juventus vuole continuare il suo cammino. Se rimane questa la situazione, per me non ce la fa ad arrivare quarta, perché screditerei le squadre che le sono sopra".

Milan, non gioca Diaz e tocca a De Ketelaere contro la Fiorentina:

"Spero tantissimo per lui che riesca a fare una buona prestazione, ne ha bisogno anche il Milan per cercare di dare un senso a questo investimento. Lo stanno aspettano tutti".

Quale la chiave di Roma-Juventus?

"Fondamentali saranno le ripartenze. La Juventus sugli esterni ha giocatori importanti, ma i tre centrali della Roma sono strutturati. Sono curioso".