AUDIO - Brambati: "Il Napoli è rientrato, occhio allo scontro diretto con l'Inter"

Quale giocatore l'ha sorpresa in questo turno?

"Lautaro. Sai che sei attenzionato dai tifosi, incontri una delle squadre meno perforate del campione, Gatti fa un errore ma lui c'è con quel movimento in area. Se fai 13 gol in 13 partite vuol dire che poi diventa sempre più difficile segnare, invece lui continua a fare gol. L'errore del difensore c'è, devi stargli sempre addosso, ma il gol è suo. Per me comunque ieri ha perso un'occasione l'Inter".

Perché?

"Hai affrontato una squadra coi cerotti. Affrontavi una squadra coi cerotti, soprattutto a centrocampo, l'Inter doveva andare lì per vincere e non l'ho visto questo. Se non viene fuori quel pasticcio della Juve in occasione del gol, io non so come finisce la partita. Ho visto una Juve poi molto attenta, applicata, brutta quanto vuoi ma che alla fine era soddisfatta comunque del pareggio. Non c'è stata la spallata. Potevi mettere fuori il Napoli, che è rientrato e occhio allo scontro diretto con l'Inter".