AUDIO - Brambati mette pressione alla Juve: “Allegri rischia tanto a Napoli, se perde va a -8”

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sulle sfide del weekend in Serie A.

Napoli-Juventus, Kean lo metterebbe al primo minuto?

"Kean rispetto a Kulusevski ha più gamba per spaccare la partita, a partita iniziata quando gli altri perdono energie. Uno come lui non me lo gioco subito titolare. Un po' come Douglas Costa. Quando vai sotto e devi cambiare la partita non hai qualcuno con le sue caratteristiche. Questa comunque non è una Juventus B ma quasi. Con l'Empoli ho rivisto la Juventus di Pirlo. Voleva giocare col fraseggio da certe situazioni e la Juve di Allegri non è mai stata così".

Allegri dice 'nessun alibi', a responsabilizzare il gruppo che ha:

"Allegri si è trovato con questi giocatori. Ci sono dei giocatori non da Juve ma la società sta pagando errori di valutazione tecnica che sono ormai antichi e che ancora rimangono. Sono errori, anche economici, che Allegri sta pagando. La Juve rischia tanto, se perde va a -8. Poi ci sarà pure il Milan, insomma il calendario non è semplice".

Milan-Lazio, sarà partita spettacolare: punta su Immobile o Ibra?

"Punto su Immobile. Mi piace il modo di cercare di far calcio di Sarri, sono convinto che alla Lazio troverà terreno fertile per arrivare a ottenere qualche successo".

Come vede il Milan?

"Milan non sa più perdere, come era una volta per la Juventus. Io mai avrei pensato che Pioli potesse dare questo tipo di mentalità, perché parlava il suo curriculum. Confermarsi è difficilissimo, sono curioso di vedere Pioli".