AUDIO - Brambati: “Napoli da Scudetto? ADL deve spiegare dove vuole arrivare con Spalletti”

A commentare i temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Vigilia di Turchia-Italia. Che si aspetta?

"Ci andrei piano, perché ricordiamoci da dove vediamo. E ora ci sarà l'impatto con formazioni forti. Già con la Turchia sarà una partita importante, sarà già una sfida cruciale. Ora si vedrà cosa valiamo. Io condivido la costruzione del gruppo fatta da Mancini, punta sui giovani, mi piace come sta affrontando questa avventura. Mi è piaciuta la convocazione di Raspadori, che ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. E mi piace il rischio che si è preso, lasciando a casa qualcuno più esperto. E rischia perché ha un gruppo coeso".

Meglio Castrovilli o Soriano?

"C'è sempre qualcuno che rimane a casa scontento. Certo è che poi è difficile dire chi poteva sostituire".

Questo Napoli con Spalletti è da Scudetto?

"Io vorrei capire l'obiettivo che si propone la società. Lo dovrebbe spiegare De Laurentiis il motivo dell'addio di Gattuso e dove vuole arrivare con Spalletti. Vuole combattere per lo Scudetto o per entrare in Champions? Spalletti negli ultimi anni ha sempre raggiunto l'obiettivo che gli è stato chiesto. All'Inter non volevano lo Scudetto ma il ritorno in Champions, e lui c'è riuscito".