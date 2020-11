AUDIO - Brambati ricorda: "Quando dovevo marcarlo la prendevo male tutta la settimana"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Maradona: "E' come se fosse andato via un pezzo della mia giovinezza. Ho fatto il mio esordio in Serie A in quel periodo. Lo marcavo quasi sempre io, ma all'epoca la prendevo male perché sapevo che avrei passato una brutta domenica. Oggi come oggi è un orgoglio aver giocato contro questo campione. Il Napoli ha vinto due Scudetti con lui e non si è più ripetuto, non è un caso. Lui poteva vincere da solo. Mi ricordo quella volta che fu sorpreso positivo. Era in una partita in cui c'ero io. Mi ricordo che era sereno lì fuori dall'antidoping, controllava la schedina con il massaggiatore e nulla faceva pensare a cosa sarebbe successo".