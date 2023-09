AUDIO - Calamai: "Osimhen ha sbagliato e la prossima partita non deve giocarla"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento della rubrica Penna e Calamai di Luca Calamai

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento della rubrica Penna e Calamai di Luca Calamai, firma storica della Gazzetta e di TuttoMercatoWeb: "Osimhen si prende 4, non per la prestazione e il rigore sbagliato, ma per l'atteggiamento. Un campione non può in nessun modo fare quella scena. Non c'è difesa, giustificazione, non c'è torto sportivo o umano che giustifichi quel gesto. E' un'autorete. Io dico che per quello che ha fatto, Osimhen la prossima partita non deve giocarla. Garcia merita 4, non è dentro il Napoli, non è padrone di questa squadra. Quando un allenatore ha in mano la squadra, riesce sempre a trovare qualcosa. Qui siamo sempre nella mediocrità. E merita 4. Contribuisce ad alimentare questa situazione. Perché Berardi gioca ancora nel Sassuolo? E' una società modello in Italia, ma perché non è nella Juve, nella Lazio, nel Napoli? E' senza senso.

Oggi lo prendi con il valore di un buon giocatore. Ora deve subito tornare in Nazionale e un attacco va costruito attorno a lui, perché è un valore. Spero che qualcuno a gennaio rinsavisca e ci pensi. Se la Juve si libera di Pogba, deve puntare su di lui. Voto alto a Lukaku, 7,5, perché a pelle non mi sta simpatico ma va ancora in gol. 7,5 anche a Bonaventura, che va avanti senza i gol degli attaccanti. Leao senza voto. Serve qualcosa per fare il salto di qualità, ha tutto per diventare un fenomeno ma deve dimostrarlo".