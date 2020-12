AUDIO - Capozucca: "Milik? Per arrivare a questo s'è già accordo con qualcuno per giugno..."

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come andrà a finire con Milik? "La sua sfortuna è stata che sia saltata l'operazione con la Roma, altrimenti parleremmo d'altro. Ora c'è un braccio di ferro tra club e giocatore con il suo procuratore: a questo punto dico che non invidio Giuntoli, venirne fuori è difficile. Credo che il giocatore voglia andarsene a parametro zero".

Ma così non gioca fino a giugno. "Se si vuole essere maligni, magari ha già qualche accordo con altri club per essere preso senza pagare il cartellino".