AUDIO - Chiariello: "Ancelotti ha distrutto tutto, ora arriva il peggio con Lazio e Juve!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la gara del Napoli nel solito editoriale: "Mi ero permesso di dire che sarei stato felice del pareggio contro l'Inter, visto che il Napoli del primo tempo col Sassuolo credo sia il peggiore degli ultimi 20 anni. Non ero sicuro di un Napoli in grado di arginare questa Inter, che con Conte ha un'anima, ha rigenerato mezzi giocatori come Vecino, Candreva, Biraghi, Gagliardini. Il Napoli in casa in 9 partite ha perso con Cagliari, Bologna, Parma ed Inter, Gattuso ha 2 sconfitte su 3 ed ora affronterà la Lazio che le vince tutte. C'è il rischio di un'altra sconfitta, poi arriva la Fiorentina, forse tra le poche messe peggio di noi, e poi la Juventus.

Intanto il ds Giuntoli è andato in vacanza ed è tornato il 2. Nel frattempo precipitiamo, si parla per slogan sul 4-3-3, ma in campo non sanno cosa fare, anche perché Ancelotti ha fatto l'impresa che questo Napoli non può giocare con nessun sistema di gioco, non ha un vertice basso, Fabian lì è un delitto, è l'anti-centrale, non ha tempi, interdizione, porta solo palla. Nel 4-2-3-1 non ha il trequartista, il 4-4-2 neanche perché hai mille esterni. Dispiace per Meret che finora aveva salvato il Napoli e Di Lorenzo che non può fare quel ruolo contro Lukaku. In attacco c'è qualità, Milik è un signor centravanti, Zielinski in crescita, ma poi il deserto. Voi veramente pensavate che dopo le macerie di Ancelotti, Gattuso che deve imparare a fare l'allenatore dopo il Milan poteva risolvere tutto magicamente? Serve molto di più dopo i disastri fatti. Al 2 gennaio servivano già i giocatori che servono, non si pensa a rispamiare i milioncini sulle trattative. Il peggio deve ancora venire, mica si possono battere Lazio e Juve. Il Napoli è scomparso con l'uomo delle bambole che ha distrutto tutto. L'inter non vinceva qui dal '97, ve lo ricordate? Io sì....