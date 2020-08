AUDIO - Cremonese, Bisoli ammette: "Ho un po' tarpato le ali a Gaetano con ruoli non suoi"

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato anche di Gianluca Gaetano, duttile e offensivo centrocampista arrivato in grigiorosso dal Napoli, che ancora ne detiene il cartellino: "Gaetano ha delle qualità importanti. Quest’anno gli ho un po’ tarpato le ali per quanto riguarda la crescita perché io avevo bisogno di portare a termine la missione, di salvare la Cremonese. Quindi molte volte l’ho fatto giocare in ruoli non suoi. Lui è un trequartista. Ancelotti lo valutava play? No, è presto. Io l’ho fatto giocare mezzala o esterno ma è ancora presto. Ha bisogno di giocare nel suo ruolo e affinare le qualità. Se riesco a confermarlo, come spero, lo farò giocare come trequarti perché ha delle doti importanti".