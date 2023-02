AUDIO - Damiani: "Napoli modello da seguire. Ora la Champions per capire il livello"

“Il bilancio è fondamentale per arrivare ai risultati. Non è spendendo tantissimo che si vincono i campionati".

Secondo lei nel caso Osimhen non volesse rinnovare il Napoli se ne priverebbe o cercherebbe di trascinare la cosa? “ Questo è successo per alcuni giocatori del nostro campionato. Credo, però, che gli azzurri siano molto attenti e, quindi, se a due anni dalla scadenza Osimhen non avrà rinnovato sarà venduto. Nessun calciatore è insostituibile, il Napoli lo ha sempre dimostrato ”.

Che ne pensa di questo cammino che sta facendo il Napoli e del calciomercato estivo degli azzurri? “ Visti i risultati si può dire che è la politica da seguire anche perché in Italia non si arriva a certi stipendi. Il Napoli, grazie anche al lavoro di Spalletti, sta facendo un cammino importante ”.

Per vincere c’è bisogno di spendere tanto?

“Il bilancio è fondamentale per arrivare ai risultati. Non è spendendo tantissimo che si vincono i campionati. Si può avere una società in cui tornano i conti e si possono fare risultati".

Che cosa si aspetta in Champions League dal Napoli?

“Quello dell’Europa sarà un impegno importante per capire il livello della squadra. In Italia sta dominando con un girone incredibile. Penso che nessuno si potrà avvicinare agli azzurri. In Champions, poi, potrà far ruotare i giocatori e vedere fino a dove si può arrivare”.

Secondo lei l’ambiente azzurro è maturato?

“Penso di sì. C’è sempre grande entusiasmo ma mi da l’idea che i calciatori sono lasciati più tranquilli. Sono lasciati stare nella loro vita privata e questo in campo aiuta”.