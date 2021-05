AUDIO - De Canio: "Non facciamoci ingannare da questo pari, il Napoli è in gran salute!"

Per parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Luigi De Canio.

Udinese, ieri Marino furioso per il comportamento dell'arbitro Chiffi durante la sfida con la Juventus a fine primo tempo: "Dice che era arrabbiato perché ha perso ed è questa la giustificazione. Se si pensa che un arbitro possa dare una punizione perché non ha dato un minuto di recupero a fine primo tempo e i dirigenti avversari si sono arrabbiati, credo si sia fuori strada. Credo fosse solo l'amarezza per aver perso per colpa di due episodi".

Corsa Champions, come finirà? "Guardando il calendario io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juventus. Il Napoli ha la forza per vincere tutte le partite, non facciamoci ingannare dal pari col Cagliari, che è in grande salute".