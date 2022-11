AUDIO - De Paola: "Napoletani smettano di pensare a inutili complotti! Anti-Napoli? È la Juve"

Il direttore Paolo De Paola ha voluto dire la sua in merito all’ultima giornata di campionato andata in scena questo fine settimana

Intervenuto a Tmw Radio durante “L’Editoriale”, programma condotto da Vincenzo Marangio, il direttore Paolo De Paola ha voluto dire la sua in merito all’ultima giornata di campionato andata in scena questo fine settimana. Queste le sue parole.

Quale può essere la chiave di volta della stagione del Napoli?

“Mette un po’ di ansia all’ambiente Napoli il fatto che alla ripresa ci saranno due partite ravvicinate e importanti contro Inter e Juve, e questo molto dirà sul destino dei partenopei. Se gli azzurri le vincessero entrambe allora dovremo parlare di campionato chiuso secondo me, altrimenti si può riaprire tutto quanto.Il Napoli in leggera flessione? Chiunque ha momenti del genere, il punto è che nonostante tutto gli azzurri continuano a vincere, quindi il salto in avanti mentale c’è stato e permette di poter guardare al futuro con certezza. Inutile anche che l’ambiente Napoli continui a pensare a possibili complotti o favori, bisogna guardare a se stessi”.

Cosa c’è dietro la rinascita Juventus?

“La difesa che finalmente è solida. Non ci sono più svarioni che caratterizzavano la retroguardia bianconera, inevitabilmente così non ti senti più sicuro. Adesso si è più sicuri dietro e ne giova la squadra che può guardare al futuro con maggior fiducia. Juve anti-Napoli? Si, a questi ritmi i bianconeri possono dire la loro. L’importante è mettere gli uomini giusti al posto giusto, così come puntare sulla linea giovane. Caso vuole che con Fagioli e company adesso la Juventus corre”.

Cosa ne pensa delle parole di Cristiano Ronaldo?

“Tutto nella vita ha i suoi tempi, Ronaldo è da un po’ di tempo che entra in ritardo usando termini calcistici. Deve accettare il fatto che il tempo passa anche per lui, invece di perdersi con parole che possono fargli solamente male”.