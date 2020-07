AUDIO - Di Gennaro: "Gattuso sta facendo grandi passi avanti, ma l'Atalanta ha fatto di più"

A commentare le ultime notizie a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

A quale lupo bisogna stare attenti in casa Inter e Juve? "E' un campionato diverso. L'Atalanta ha fatto di più di Milan e Napoli, nonostante Pioli e Gattuso stiano facendo grandi passi avanti. La Juve vince anche per demeriti altrui. L'Atalanta ha dimostrato di essere superiore alla Juve, ma i bianconeri hanno chiuso il discorso Scudetto. La Fiorentina ha ottenuto un pareggio d'oro".

In una Champions così diversa, non può essere che sia proprio la qualità ad uscire fuori? "Il Psg rispetto all'Atalanta ha più qualità, ma i bergamaschi sono cresciuti non solo come gruppo ma anche come qualità. Ci sono Ilicic, Zapata, Gomez. E poi la sua mentalità l'Atalanta se l'è creata in Champions. Non dicono che partano alla pari ma siamo lì".

Che ne pensa del caos rigori in Serie A? "Per i difensori è un problema enorme di posizionamento. E' una regola che riduce troppo l'involontarietà. Ogni partita ci sono situazioni del genere e il protocollo va cambiato".