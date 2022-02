AUDIO - Di Gennaro: "Napoli favorito contro il Barcellona, nessuno gioca meglio in Italia"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv. Ecco le sue parole:

Napoli-Barcellona, come ci arriva a questa sfida la squadra di Spalletti?

"Per me sono i favoriti, giocano un bel calcio e nei momenti difficili ha saputo fare risultato e alzando sempre il livello. Il Barcellona non è più quello di prima, anche se è sempre difficile affrontarlo. Per me adesso è favorito il Napoli, vedendo anche i ritorni di queste settimane. E' la squadra che gioca meglio in Italia, se la gioca alla grande".