AUDIO - Di Michele su Spalletti: "Sta facendo la differenza, ha fatto un ulteriore step a livello mentale"

Ai microfoni di Tmw Radio, l'ex calciatore David Di Michele ha commentato il momento del Napoli e del suo ex tecnico Luciano Spalletti: "Ricordandomi quello che mi ha allenato, quello di oggi è cambiato. Prima Spalletti evidenziava spesso quando si sbagliava, oggi non più. Prima si soffermava spesso sugli errori e sui comportamenti dei giocatori. Ha fatto un ulteriore step a livello mentale, che sta facendo la differenza al Napoli. Ogni giocatore che scende in campo ora scende in campo per lui. Ho visto diversi giocatori cambiati con Spalletti. Sta gestendo in maniera perfetta tutti, a partire da Insigne e sappiamo cosa sta vivendo. Sta dando serenità a un gruppo che è più forte di tutte le polemiche che possono esserci. Ha compattato il gruppo".

Sul caso Salernitana: "E' una brutta storia. Chi prenderebbe una squadra che sta retrocedendo, a una cifra importante. La prendi a zero retrocessa. Mi dispiace per la tifoseria, che non merita tutto questo. E' mancanza di rispetto per una città, per una tifoseria, per il campionato".