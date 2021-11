AUDIO - Di Napoli: “Anno giusto per lo Scudetto. Rosa perfetta per il credo tattico di Spalletti”

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato dei casi del giorno.

Mario Balotelli punta la Nazionale. Lei che pensa?

"E' un talento che poteva fare comodo ma ci sono degli equilibri da rispettare, anche comportamentali. Ormai credo che dipenda solo da lui. Non è più giovane, le carte se l'è giocate anche male. Peccato, perché era un talento. Il rapporto con Mancini è buono, sarei felice se recuperasse...".

Ibra vuole rinnovare ancora un anno col Milan:

"Credo che Ibra in questi anni ha dimostrato e ha dei crediti. Bisogna vedere poi cosa ha fatto Maldini che negli anni ha fatto scelte coraggiose. Se rinnovano, è perché ha dimostrato in campo Ibra di meritarselo. Lui aumenta la tensione in allenamento. Per me è un rinnovo meritato".

Inter-Napoli-Milan: quale il tecnico più pronto per lo Scudetto?

"Inzaghi ha fatto un percorso ottimo alla Lazio, quindi credo che la chiamata all'Inter se l'è meritata. Credo che Inzaghi erediti poi la mentalità di Conte. Pioli al Milan ha fatto grandissime cose, nessuno se lo aspettava. Io credo che si giocherà lo Scudetto col Napoli. Spalletti è il tecnico che ha la rosa che si sposi di più con il suo credo tattico. Credo sia l'anno giusto del Napoli, lo sta dimostrando. Ha un equilibrio difensivo pazzesco, credo che possa essere l'anno buono".

Lazio-Juventus, Sarri contro Allegri: chi è più lontano dal suo meglio?

"Credo che Sarri abbia trasformato il suo modo di fare calcio. Al Napoli aveva pieni poteri, negli ultimi anni si è un po' perso. E' quello che ha bisogno di più tempo, anche a Napoli all'inizio fece fatica".