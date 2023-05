AUDIO - Fedele: “Il futuro direttore sportivo sarà Tare. E in panchina riecco Benitez"

Il dirigente Enrico Fedele a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle notizie del giorno.



Ospiti: Fedele:"Tare sarà il prossimo ds del Napoli con Benitez " Impallomeni:" Sentenza distensiva. Garbo:" Spalletti e ADL una commedia. Verità sbriciolata. Ghisoni:" Nella sentenza secondo me c'è anche la rinuncia alla Superlega." Maracanà con Marco Piccari

Juve, maxi-ammenda da 718 mila euro per la manovra stipendi:

"Una volta per queste cose c'era una multa da una a tre volte e ci poteva essere la squalifica di un mese per i calciatori. E' solo l'Europa che a questo punto potrebbe metterla da parte, perché sul campo con i punti già scontati rischia di andarci comunque. E' stata un'ottima strategia difensiva della Juve per evitare guai maggiori".

Spalletti ha confermato ADL e ha detto addio al Napoli per prendersi una pausa:

"Non è vero. C'era una grandissima diversità di vedute tra Spalletti e ADL. Hanno fatto una pantomima per 15 giorni offendendo i tifosi del Napoli e la loro passione. Da quanto mi risulta, Spalletti ha scritto tutti i dissidi avuti con il presidente. Spalletti comunque va via da vincitore e fa bene a non continuare. ADL da Fazio ha detto che Spalletti voleva un anno sabbatico, che è un generoso e lo accontenta. Ma perché hai mandato la PEC quando c'era ancora tempo. Per imprigionarlo? Allora è una mancanza di riguardo. Lasciamo le parole a chi se le deve bere. Il Napoli ha gestito male la cosa".

Cosa aggiunge?

"Ho l'impressione che il Napoli invece di essere a un punto di partenza sia a un punto di arrivo. Ci sono tante vicende spinose, come Osimhen che se rimane chiede 10 mln e Zielinski che ha un contratto in scadenza nel 2024". Chi sarà il prossimo ds? Io ho un'idea: Tare. E' l'unico che dopo tanti anni di Lotito può stare con ADL. Mentre come tecnico c'è stata una frenata su Luis Enrique e si rifà il nome di Benitez".