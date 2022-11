AUDIO - Fedele si sbilancia: "Per me il Napoli ha già vinto il campionato”

L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il momento del Napoli capolista

L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il momento del Napoli capolista: "Ha un attacco che nessuna squadra in Italia può avere. Segnano tutti davvero. Nell'Inter se non segna Lautaro, Dzeko zoppica. Anche nel Milan ci sono Giroud e Leao. Credo che il Napoli, mai come in questo momento, sia favorito. Per me ha già vinto il campionato. E' come Fausto Coppi, dietro ha fatto il vuoto. Lo dico anche a costo di una figuraccia. E' una squadra a trazione anteriore, a volte concede sugli esterni delle autostrade ma la partita a Liverpool e soprattutto i primi 15' contro l'Atalanta hanno dimostrato che sa lottare e al momento opportuno ha messo il colpo a segno. ha tante frecce al proprio arco".