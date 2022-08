AUDIO - Gasbarri sicuro: "Kvaratskhelia diventerà più forte di Insigne"

Il procuratore Filippo Gasbarri è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare la situazione attuale di calciomercato.





Cosa ti aspetti da queste ultime settimane di calciomercato?

“Nell’ultimo periodo oltre all’acquisto di Kostic da parte della Juventus non c’è stato molto. Penso però che dopo questa prima giornata verranno definite altre trattative in entrata e in uscita. Il Napoli dovrebbe chiudere per Ndombele dal Tottenham, mentre per quanto riguarda Emerson Palmieri, che faceva molto gola alla Lazio, si potrebbe accasare in Francia”.

Il Verona si è depotenziato rispetto alle scorse stagioni?

“Il Verona secondo me rischia di dover lottare per la retrocessione. Dopo anni di grandi risultati penso sia all’orizzonte un ridimensionamento, anche perché di grandi colpi in entrata non credo ne possano entrare”.

Come giudichi il Napoli?

“Il Napoli ha una squadra forte, ritroverà la Champions League e in attacco ha preso giocatori come Simeone e Kvaratskhelia, che alla lunga può diventare anche più forte di Insigne in quel ruolo. Ndombele arricchirebbe la rosa”.

Prime squadre ampiamente più forte delle altre?

“Il gap si è amplificato perché le squadre di metà classifica hanno perso qualcosa, mentre le prime si sono rinforzate tutte e hanno alzato il livello”.