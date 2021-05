AUDIO - Gianni Di Marzio: "Juve-Milan sfida Champions. Mourinho lo avrei voluto al Napoli"

A parlare degli argomenti di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex tecnico Gianni Di Marzio.

Juve-Milan determinerà il futuro di Donnaruma e di CR7?

"Sarà la svolta per le due società e per il futuro dei due. La Juventus sta giocando malissimo, ha toccato il fondo a Udine. E' una squadra sempre in cantiere, con giocatori fuori ruolo. E' stata una scommessa persa e la partita col Milan diventa determinante. Per il Milan la vittoria col Benevento è stato ossigeno. Io credo che Ronaldo, nonostante tutto, è determinante. Senza i suoi gol la Juve sarebbe a metà classifica. Io credo che come qualità possa vincere la Juventus. Ovvio che se la squadra non andrà in Champions, i migliori andranno via".

Che ne pensa del ritorno di Mourinho in Italia e alla Roma?

"E' stato un grosso colpo mediatico. Molti dicono che le sue squadre giocano male, ma io mi diverto quando si vince. Il suo paracadute è il dg Pinto, guidato da Mendes, che sicuramente porterà giocatori buoni a Roma. Io credo che Mourinho se la giocherà il prossimo anno, darà grandi stimoli. Lo avrei voluto al Napoli, con Gattuso sicuro partente".