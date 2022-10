AUDIO - Giannichedda: "In Simeone rivedo la grinta del mio ex compagno Cholo"

A parlare del Napoli e non solo è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Che ne pensa di questo Napoli? "A Napoli funziona proprio tutto, dal presidente al ds, da chi fa scouting a tutto il resto. Il georgiano ora è sulla bocca di tutti ma anche Kim, che ha sostituito Koulibaly, di cui ci si è dimenticati. Spalletti migliora tutti i giocatori e poi rende tutti partecipi. Simeone è una testimonianza. Gioca poco ma ogni volta fa bene, si sente anche lui titolare e solo pensandola così affronti le partite con questa voglia".

Vede qualche somiglianza tra Simeone padre e figlio? "Sicuramente la grinta e la voglia di arrivare in alto, questo era il Cholo. Non era presuntuoso, era molto umile, dava sempre il 100%, dava l'esempio. Aveva personalità. Nel figlio rivedo la voglia di fare bene e il lavoro per migliorare".

Crede più che il Napoli possa proseguire così o che possa rientrare una big da dietro? "Siamo ancora all'inizio. Anche lo scorso anno era partito bene, ma questo è un campionato anomalo per via del Mondiale. Non sarà facile. Io metto Milan e Inter sullo stesso piano ad oggi".