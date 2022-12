AUDIO - Il doppio ex Colonnese: "Inter in ritardo, col Napoli ha più da perdere”

“Il Napoli difensivamente ha fatto molto bene. Ha trovato Kim e non ha fatto rimpiangere Koulibaly".

Sul rinnovo di Di Lorenzo “ Il Napoli in questo momento ha perso Insigne, ma ha trovato questa nuova fisionomia e Di Lorenzo lo sta sostituendo degnamente. E’ un ragazzo che è migliorato molto nel ruolo, è entrato in nazionale. E’ un capitano che sta facendo molto bene. La sua gavetta è servita. Nei sacrifici e nella sofferenza si migliora e si vede” .

Su Inter-Napoli

“C’è curiosità da parte di tutti. Una sosta così lunga a novembre non c’è mai stata e non possiamo sapere come arriveranno le squadre. Se parliamo del passato il Napoli ha meritato alla grande il primo posto. L’Inter invece è in ritardo e ora deve recuperare. Tra le due chi ha più da perdere è la squadra nerazzurra”.

Sulla difesa del Napoli

“Il Napoli difensivamente ha fatto molto bene. Ha trovato Kim e non ha fatto rimpiangere Koulibaly. Tutti gli elementi hanno risposto positivamente. Ma è tutto il Napoli a essere solido”.