AUDIO - Il doppio ex Sergio: "La Lazio si è accontentata, il Napoli ha dato un segnale al campionato"

Ai microfoni di Tmw Radio, l’ex calciatore di Lazio e Napoli Raffaele Sergio ha analizzato il ko interno dei biancocelesti contro gli azzurri: “La Lazio si è accontentata, rimane l’amaro in bocca per una partita in cui il pareggio ci stava tutto. Queste sono partite in cui facendo risultato pieno il Napoli ha dato un segnale al campionato. La Lazio non ha continuità di risultati. Il Napoli invece con questo risultato si proietta in vetta al campionato”.