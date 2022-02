AUDIO - Il punto di Sconcerti: "Zakaria non è Pogba. Sarri deluso, Milan senza soldi..."

L'opinionista Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo, è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, iniziando dalla nuova Juventus di Allegri: "Mi aspetto una Juve che giochi con un 4-4-2 e, tranne la solita difesa, a centrocampo vedo Cuadrado, Zakaria e Locatelli più uno tra McKennie, Bernardeschi, Rabiot o Morata a seconda delle partite, con Dybala seconda punta".

Dybala trequartista una mossa alla Mandzukic?

"Non c'entrano niente le due cose. Quante volte ha giocato bene in quel ruolo Dybala? Lui è una punta, deve stare vicino alla porta".

Cosa cambierà a centrocampo?

"Zakaria ha le sue caratteristiche: non è un fenomeno, ma un buon giocatore che ama inserirsi, più col pallone che senza. Ho sentito parlare di Pogba... L'unica cosa che li accomuna è il colore della pelle".

Fosse alla Juve più Dybala o Zaniolo?

"Se devo pensare a campo e società tengo Dybala, se ho la disponibilità posso anche andare su Zaniolo per il futuro. Ma perché dovrei cedere Dybala? Solo se ci fosse dell'incompatibilità".

Il Milan doveva prendere un difensore centrale?

"Giusto che non abbiano speso soldi che non hanno, giusto questo tipo di scelta. Per il Milan si considera il mercato fatto a giugno, gli infortuni di stagione sono da considerare a parte".

Gosens sarà un'assenza pesante per Gasperini?

"Non sarà quella che deciderà il campionato dell'Atalanta. Piuttosto non sono convinto che l'Inter abbia preso per sostituire Perisic, perché Inzaghi ha sempre giocato con un un centrocampista-difensore da una parte e un ala dall'altra: con Gosens e Dumfries ha due abbastanza simili".

Il Torino è la squadra che ha invertito più il trend?

"Rispetto allo scorso anno, per esempio, hanno fatto un salto molto più in alto di quello della Fiorentina. Vero che partivano anche più in basso... Scommettono su ragazzi di diciotto-diciannove anni".

Sarri sarà contento di questo mercato?

"Credo sia deluso. Molto dipenderà da questo Cabral, che non conosco. Posso dire che la Lazio, se non vendeva, non poteva acquistare e, nonostante abbia piazzato giocatori, non ha incassato. Con Muriqi in fondo, hanno potuto prendere Cabral. Sono sei le società italiane, tra cui anche l'Empoli, che non potevano comprare senza prima vendere".

Sorpreso dalle dichiarazioni di Commisso?

"Personalmente ho dato 8 al mercato della Fiorentina. Voglio trovare uno in Italia che fa un affare complessivo da novanta milioni, senza debiti e con la forza di Commisso. Tutto questo per un giocatore che se ne era già andato... O pensate abbia avuto il Covid?".