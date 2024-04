AUDIO - Impallomeni: "Difficile convincere Conte, ma ADL è imprevedibile"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Bonanni:" Allegri non è adatto per i giovani. Montero potrebbe dare una scossa." Impallomeni:" Lazio più aggressiva e difensori dentro il gioco. Orlando:"La Lazio di Tudor non è noiosa come quella di Sarri."

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Manna nuovo ds del Napoli?

"Sì, ma mi aspettavo altro. Al Napoli serve parecchio. Ormai sembra difficile andare in Champions, anche se ancora nulla è precluso".

Napoli, si parla anche di Italiano e di un ADL che vuole Conte:

"Lì credo che Conte non ne voglia sapere. Credo sia molto difficile conquistarlo, vuole garanzie. ADL è talmente imprevedibile che è capace di fare anche una campagna acquisti faraonica. Io credo che Osimhen andrà via, quindi hai i soldi a disposizione. Poi se il Napoli non centra l'Europa, è l'occasione per ripartire con una partita a settimana e Conte è ideale. Serve qualche modifica. Ci sono calciatori perfetti per Conte, per dedizione, professionalità, qualche giovane interessante da plasmare ma anche dei big da prendere. E per me ADL glieli può prendere".