AUDIO - Impallomeni: "Lazio poco pericolosa, ci è riuscita solo a Napoli"

Buscaglia:" La Roma ha ritrovato qualche giocatore contro l'Empoli. Napoli si deve trovare in fretta." D'Agostino:" La Roma mi da fiducia in Europa League. Ieri la Lazio ha meritato il pari. Tenerani:" La Fiorentina è ancora tutta da scoprire. ISe il Napoli non batte il Braga è finito tutto." Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni