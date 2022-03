AUDIO - Impallomeni: "Napoli, ha ragione Spalletti. Se non reggi la pressione..."

"E' un campionato dove il Milan fa bene negli scontri diretti e poi si perde con Sassuolo e Udinese. Ancora aspetterei per i verdetti".

TuttoNapoli.net

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha detto la sua sui temi del campionato.

Pioli sta facendo più la differenza tra i tecnici di vertice?

"Sono sempre dell'avviso che la parte finale di una stagione è decisa più dai calciatori che dai tecnici. Non mi sento di colpevolizzare Spalletti. Per me non è finito ancora nulla, ogni settimana cambia tutto. Per il Napoli la partita di Verona diventa fondamentale. Rischia di andare indietro e di trovarsi in una situazione nuova dal punto di vista mentale. Anche perché Lazio e Roma lì dietro premono. Spalletti ha ragione, per stare ad alti livelli ti serve qualcosa in più e forse il Napoli deve fare ancora questo salto in avanti. Il Milan ha uno spirito importante, è entrato in campo con un'altra testa e voglia. Nel Napoli sono venuti meno sotto il profilo nervoso. Contro l'Inter c'era stato già un allarme, ma anche dopo con Cagliari e Lazio c'erano stati i segnali. E' un campionato dove il Milan fa bene negli scontri diretti e poi si perde con Sassuolo e Udinese. Ancora aspetterei per i verdetti".

C'erano i due penalty reclamati da Napoli e Milan?

"Era una partita difficile da arbitrare, il Var avrebbe potuto dare una mano. Si potevano andare a vedere. Quello di Osimhen è netto, l'altro di Koulibaly non fa niente per tirare indietro la gamba, ci può stare pure quello".