AUDIO - Impallomeni: "Osimhen, quel gesto non si fa mai. Vi spiego perché"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Luca Marelli:" Ieri nell'OPE VAR è emersa la professione e la pressione sui varisti e arbitri. Berardi era da rosso. Bastoni non impedisce mai la visuale del portiere. La classe arbitrale è in una fase di transizione. Sozza arbitro di livello.L'anno scorso si era smarrito ma in questa stagione è partito bene"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui casi del giorno si è espresso il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"La bella storia di Dimarco, tifoso interista che è entrato dalla porta di servizio ed è diventato un campione, un gol alla Roberto Carlos. E poi c'è Osimhen, con quel gesto ha delegittimato Garcia sempre più in crisi. Ma il Napoli come prestazione mi è piaciuto".

Osimhen dovrebbe essere fermato per un turno?

"Garcia avrà le sue responsabilità, non ne azzecca una nella lettura della partita, ok, ma così non si fa. Quello che ha fatto non esiste al mondo. Mi aspetto una presa di posizione della società. Che non giochi no, ma almeno una multa. E' grave la contestazione tattica. Mostrare disappunto ok, ma così lo delegittimi. Siamo sull'orlo di una crisi di gestione, non di gioco".