AUDIO - Impallomeni: "Per sistemare le cose basta solo una vittoria con gol di Osi e Kvara"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli, cosa si può fare in questa situazione? Garcia deve trovare delle soluzioni:

"Il post-Bologna è stato difficile da gestire, Garcia non ha nascosto il disagio. C'è solo una soluzione in questa casi, quando ci sono casi eclatanti come quello di Osimhen, che ha sbagliato. Si va in campo, si vince, Osimhen e Kvara segnano e si ricompatta tutto. Garcia ha commesso errori, i giocatori pure, devono sistemare le cose con una bella vittoria".

I giocatori si sono montati la testa?

"Conquistare lo Scudetto a Torino è un conto, a Napoli, Roma e Firenze è un altro. Garcia ha sbagliato l'approccio. L'aspetto che ha irritato lo spogliatoio è il suo modo di porsi. Il Napoli ha sbagliato due tempi in maniera clamorosa, col Bologna non mi è dispiaciuto".

Inter, quale qualità è emersa in queste prime partite?

"E' la consapevolezza. Certo, l'infortunio di Arnautovic davanti ora può far cambiare qualcosa, ma è forte e ha tante soluzioni. E poi sono cresciuti sul piano mentale. Lo scorso anno hanno perso partite per frenesia, quest'anno vedo una squadra più serena".

Che Milan si aspetta visti gli infortuni?

"Ho visto una buona risposta dopo il derby. Ho visto quelli che sono entrati e lo hanno fatto bene. Ora vedremo una turnazione più ampia e dovranno tutti dimostrare di essere all'altezza della situazione. Avverto uno spirito positivo, voglia di migliorarsi".

La Fiorentina ha cambiato pelle nell'ultima partita: è davvero un segnale?

"E' nata la possibilità di Italiano di inventarsi questo 3-5-2 con la coesistenza di un dualismo che finora ha tenuto banco. Il centravanti della Fiorentina non so chi sia, invece ora può far giocare sia Beltran che Nzola. E può diventare ancora più forte".