AUDIO - Impallomeni: "Spalletti anche fortunato, ma dopo l'1-1 il Napoli era lì"

A parlare della giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A parlare della giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A chi dedica il pensiero di giornata? "A Eriksen, che è tornato a giocare. E' stato emozionante rivederlo in campo, ricordiamo tutti il dramma che ha vissuto. E' stata una bella notizia".

Napoli, il gol di Fabian Ruiz può essere la svolta? "L'esperienza può fare la differenza ma mi concentro soprattutto sui giocatori. Spalletti è fortunato, ma dopo il pareggio subìto il Napoli stava lì. Spalletti ha messo Elmas al posto di Zielinski ed è stato determinante. Hysaj è in difficoltà in casa Lazio, va recuperato. Ho visto un'ottima Lazio e recuperarlo è fondamentale. Se vince il Napoli lo scontro con il Milan può dare una bella botta al campionato, ma ha un calendario difficile, non così scontato. Ecco perché la Juventus rimane in lotta per lo Scudetto. Se fa il filotto, sarà là. Tutto può tornare in discussione".