AUDIO - Impallomeni: "Spalletti ha guizzi in panchina che neanche Inzaghi ha"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, che ha parlato della giornata di Serie A: "Spalletti allena una squadra con una rosa formidabile, che è in palla e che lo scorso anno con il ritorno di Osimhen fece una grande rimonta. Siamo già a 6 punti di più dello scorso anno e Spalletti in panchina non ne sbaglia una. Ha ragione a dire che non gli ricapiterà un'occasione del genere, ma ci sono le trappole. Se inforca non lo vince e Spalletti lo sa meno di tutti. Se gioca come lo scorso anno nel finale, vince lo Scudetto. Il Napoli assomiglia a se stesso, è una squadra forte da anni a cui è mancata continuità".