AUDIO - Incocciati: “Kvara? A differenza di Insigne ecco cosa garantisce in più"

Beppe Incocciati, ex calciatore tra le tante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.





Tra Juve e Napoli ieri sera chi vi è piaciuto di più?

“Teniamo presente che la Juve e il Napoli hanno incontrato due squadre che in questo momento non sono particolarmente in forma. Kvaratskhelia può garantire, oltre agli assist, anche colpi di testa vista la sua stazza. Insigne quei gol non li ha mai fatti. Non dico che è meglio di Lorenzo, ma garantisce più presenza in area di rigore”.

Su Kim?

“E’ vero che il Napoli ha subito due reti, ma la cosa che conforterà Spalletti è che comunque la squadra segna due gol. Kim arriva da un calcio diverso e ha bisogno di tempo e di migliorare le letture del reparto com’è successo a Koulibaly anni fa. Ma di questo non mi preoccuperei. Per una squadra che vuole arrivare in alto, però, fare tanti gol come fa il Napoli è determinante”.