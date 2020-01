AUDIO - "Incredibile, beffa tremenda!", Martino e Del Genio increduli in radiocronaca per KissKiss

"Incredibile!", è il commento di Carmine Martino in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli col commento tecnico di Paolo Del Genio: "Incredibile Ospina, beffa tremenda, seconda gara che rischiamo di perdere per errori dei portieri che erano stati perfetti quest'anno. Troppa fiducia per Ospina, Immobile era ormai vicino, mai tentare il dribbling ma lo sa anche lui meglio di me. Questa stagione è incredibile, non ci si crede! Era una gara minimo da pareggio, ma siamo sotto. E' ancora peggio dell'Inter, perché tatticamente la squadra ha fatto bene".