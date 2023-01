AUDIO - Jacobelli: "Napoli, segnale fortissimo. E sta pure già pianificando il futuro"

Durante l'appuntamento con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli.

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Che lezione ha dato Sarri al Milan?

“La Lazio ha dato un segnale molto importante perché ha fatto tre passi avanti nella corsa alla Champions. Il Napoli vola via e alle sue spalle ci sono cinque squadre in tre punti per tre posti Champions. Il Milan dal 2018 non infilava 5 partite consecutive senza vincere. Il problema in questo momento è uno scadimento di forma improvviso e imprevisto. La preoccupazione poi è per Tomori che ha problemi muscolari ma già a Riyad aveva segnato una condizione precaria. Una condizione che si può condividere con tutta la difesa. La Lazio, dall’altra parte, ha giocato la miglior partita sotto la gestione Sarri. Ora bisogna vedere se i biancocelesti riusciranno a dare continuità a quanto visto ieri”

Cosa bisogna aspettarsi invece dall’Inter?

“L’Inter continua a viaggiare su un ottovolante da quando è ripreso il campionato. Con l’Empoli c’è stato un rilassamento dovuto al successo di Riyad, a cui va aggiunto il fatto che sia stato sottovalutato l’avversario. L’Empoli è un esempio però. In un momento così particolare dove si spendono cifre folli, l’Empoli forma giovani di grande valore come Baldanzi grazie al suo straordinario settore giovanile. L’ambiente favorisce la crescita della squadra e a Empoli si formano anche tanti grandi allenatori. In casa Inter bisognerebbe analizzare anche la situazione Skriniar. Secondo me fin da subito è mancata chiarezza, non si può arrivare a gennaio con un giocatore come lo slovacco quando in estate c’è stata un’offerta clamorosa dal PSG. Questa incertezza fa perdere molti soldi all’Inter, che era convinta di rinnovare, e ha fatto calare anche le prestazioni di Skriniar nonostante la fascia da capitano sul suo braccio.”