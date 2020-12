AUDIO - Juve-Napoli, Sconcerti non è sorpreso: "Si sapeva! Ecco com'è stata ribaltata la sentenza"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ieri a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Si parla in particolare della sentenza del CONI su Juventus-Napoli: "Si sapeva che la sentenza sarebbe stata diversa: può aver pesato il fatto che il CONI non sia esattamente in ottima amicizia con la FIGC. La vera spiegazione però sta nella motivazione del verdetto in corte d'appello, che l'avvocato della procura CONI ha definito intollerabile. Questo c'è alla base del rovesciamento, il rifiuto. Si salva il concetto base da salvare, l'accordo tra Governo, anzi Stato, e calcio attraverso il protocollo e l'utilizzo di quelle regole per i giocatori positivi. Mi pare peraltro che il CONI non potesse entrare nel merito, ma che fosse un problema di procedura. La giustificazione salva capre e cavoli".