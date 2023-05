AUDIO - L'ex viola Tomovic torna sulla finale persa col Napoli: "Fu chiaramente condizionata"

"Ce l'ho ancora bene in mente quella gara... si annunciava come una gara straordinaria ma non lo fu".

Nedad Tomovic a Radio Firenze Viola

Nenad Tomovic, ex difensore della Fiorentina, oggi all'AEK Larnaca, ha parlato a Radio FirenzeViola, partendo dalla finale di Coppa Italia persa con la maglia dei gigliati contro il Napoli nel 2014: "Sono davvero contento che la Fiorentina abbia centrato questo traguardo. Firenze è finalmente tornata dove merita di essere, ovvero in fondo a una competizione così prestigiosa. La tifoseria e la squadra hanno fatto grandi cose in questa stagione e spero che possano chiudere la stagione festeggiando almeno un trofeo".

Cosa ricorda però della "sua" finale, cioè di quella notte da incubo contro il Napoli?

"Ce l'ho ancora bene in mente quella gara... si annunciava come una gara straordinaria ma non lo fu. Mi spiace ancora per non essere riusciti a vincere qualcosa, quella stagione era stata fin lì molto buona. Noi eravamo già nel tunnel, pronti per giocare la partita, ma gli scontri tra tifosi prima della partita ritardarono la gara e perdemmo lucidità e concentrazione. Ci dicevano che non dovevamo giocare e alla fine giocammo... andammo persino sotto la Curva per capire cosa stesse accadendo. La gara fu chiaramente condizionata da quel momento. All'inizio concedemmo due gol ma poi riuscimmo a riaprire la gara con Vargas... ma alla fine il Napoli, nonostante le tante nostre occasioni, ci fece ancora male in ripartenza".