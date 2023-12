AUDIO - La letterina di Brambati: "Motta il migliore, ADL il peggiore..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Massimo Brambati, Massimo Orlando, Simone Braglia

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

A chi una letterina di Natale in Serie A?

"Ad Allegri. Perché a me piace molto la sua conferenza stampa dopo le partite. Non si lamenta mai degli arbitri, viaggia sempre a fari spenti, low-profile, eppure fa giocare i 2005, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior e così via, ha fatto diventare giocatori che possono essere utili alla causa dei ragazzi. Nelle Juve di Ronaldo, Higuain, neanche sarebbero entrati negli spogliatoi. E invece riesce a trovargli spazio e sono utili alla causa. per me l'Inter è sopra, Inzaghi inutile che dica che c'è emergenza, visto che ha oltre 20 giocatori di livello. Non è un'emergenza paragonabile con le altre squadre".

Pioli in bilico. Ma giusto cambiare ora in casa Milan?

"Ho sentito da più parti chiedergli degli infortuni ma Pioli è stato molto evasivo. E si continuano a far male. Ora devono tornare sul mercato e non capisco tutta questa enfasi su Ibrahimovic".

Il migliore finora?

"Thiago Motta di sicuro, insieme a Sartori".

Il peggiore?

"De Laurentiis".

Il costruttore?

"La coppia Marotta-Ausilio".

Il distruttore?

"Garcia, il braccio armato di quello che ha distrutto ADL".