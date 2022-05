AUDIO - Lucchesi: "Spalletti ha lavorato bene, il Napoli è inferiore alle milanesi"

Fabrizio Lucchesi, dg del Monterosi, è stato intervistato su TMW Radio, durante Stadio Aperto, affrontando numerosi temi

TuttoNapoli.net

Fabrizio Lucchesi, dg di grande esperienza ed attualmente al Monterosi, è stato intervistato su TMW Radio, durante Stadio Aperto, affrontando numerosi temi a partire dalla Juventus e Allegri: “Il bilancio è solo provvisorio e all’interno di un percorso. Sapevano che fosse un anno difficile ma Inter e Milan sono più forti”.

Allegri ha sbagliato i cambi in Coppa?

“Lo stimo molto e quella mossa era dettata da una necessità. Non teniamo però conto della qualità dell’Inter, sono entrambe le cose”.

Dybala dove andrà?

“Se rimane in Italia va all’Inter. Sarebbe a Milano e con Marotta, il più bravo di tutti. Tra l’altro l’Inter avrebbe la possibilità di pagargli l’ingaggio oneroso e lì avrebbe facilità a vincere”.

Come finisce con Perisic?

“Troveranno una soluzione perché è un campione e l’Inter non può prescinderne. Le tempistiche sui rinnovi vengono riempite di chiavi di lettura, ma c’è anche il gioco delle parti. Quello che non fai in un mese a volte lo fai in un giorno, per me finirà così”.

Qualcuno spenderà 70 milioni per Lautaro?

“Il mercato sta cambiando e ci sta abituando anche a follie. Mai dire mai. E poi, a 65 milioni non lo darebbero via?”.

Che estate attende il Napoli?

“Quest’anno hanno programmato preparandosi a un mercato turbolento. Sarà un’estate di rinnovamento più che di rivoluzione, dovuta e in parte voluta”.

Spalletti rimane?

“Per me dovrebbe, ha lavorato bene. Il Napoli ha qualcosa meno di Inter e Milan ma sono stati anche primi. Non si può discutere un progetto per una posizione in più o in meno”