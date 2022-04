AUDIO - Marangon: “Spalletti non un vincente, con Ancelotti il Napoli avrebbe 10 punti in più”

Luciano Marangon, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà a TMW Radio per commentare vari temi della Serie A.



Un commento su ciò che ci dice la partita Napoli-Roma di ieri?

"Sono d’accordo sul fatto che la partita di ieri ha detto che la Roma sia diventata una squadra. Era normale ci volesse del tempo perché Mourinho è abituato al fatto che, arrivato in una squadra, gli venisse fatto un mercato ad hoc. La Roma sta prendendo tutti i suoi dogmi e il prossimo anno, se ci saranno acquisti mirati, crescerà ancora di livello".

Sul Napoli, invece, è fuori dalla lotta Scudetto? Come mai c’è stata una decrescita?

"Spalletti non è un allenatore vincente, lo dimostra la sua storia. Si vede nel fatto che ogni volta che c’è un po' di pressione non riesce a gestirla. Secondo me la rosa del Napoli è anche la più forte. Tutto questo equilibrio è dato comunque da un basso livello, se ci fosse stata la Juventus degli scorsi anni il campionato sarebbe già chiuso. Il problema non è la piazza, anzi la piazza è il dodicesimo uomo in campo. Il tifoso napoletano è sempre accanto alla squadra. Secondo me la colpa dell’allenatore, se questa rosa l’avesse avuta Ancelotti sarebbe stato 10 punti davanti alle milanesi".