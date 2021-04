AUDIO - Marchetti: "Perché Juventus-Napoli non si è giocata prima della sosta?"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, parla delle principali tematiche del giorno come il caso Juventus-Napoli con i tre positivi della squadra bianconera. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

Juventus-Napoli può non giocarsi?

“La Juve ha sempre detto che avrebbe rispettato il protocollo, quindi non giocando smentirebbe se stesso. Il protocollo funziona e ti permette di gestire il virus, lavorando in un contesto particolare. Qualcosa poi è chiaro che in Nazionale non è funzionato. La vera domanda è perché Juventus-Napoli non si sia già giocata prima della sosta. C’erano tre partite intense per la squadra di Gattuso, ma il rischio rinvio per Covid non si sarebbe presentato”.