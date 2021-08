AUDIO - Paganin: "Osimhen? Squalifica assurda! S'è divincolato, il VAR non ha aiutato!"

L'ex calciatore, oggi allenatore, Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà. Queste le sue dichiarazioni: "Ritengo un'assurdità la squalifica di Osimhen, è stato un divincolarsi, non c'è violenza, onestamente non capisco il Var se deve dare una mano all'arbitro perché non ha dato il giusto supporto. Ha poco senso.

Mi ha sorpreso in negativo Szczęsny, ha esposto la Juve a critiche feroci per una partita morta e sepolta. Mi ha sorpreso in positivo invece Tonali: ha fatto benissimo, ma anche qui è un processo di crescita lento e il Milan si fida di lui così come di Diaz. Evidentemente se l'è meritato dopo la dipartita di Calhanoglu. Sul mercato andrei a prendere Messias, è il trequartista ideale, un mancino dal talento importante, sarebbe un bel rinforzo. Con Calhanoglu è chiaro che l'Inter abbia colmato bene una mancanza dopo Eriksen. In prospettiva vedo meglio il Milan che l'Inter e lo dico con grande difficoltà. L'Inter prende Dzeko, il Milan investe su Brahim Diaz e ha fatto sempre le cose bene. Il salto di qualità che ha fatto fare a molti suoi giocatori è stato importante".