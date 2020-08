AUDIO - Palmeri: "Se la Juve contatta cinque alternativa a Sarri, la decisione è presa"

Ospite di TMW Radio, l'opinionista Tancredi Palmeri parla del futuro della panchina bianconera: "Ci sono stati cinque contatti e uno solo ha declinato, ovvero Zidane, l’unico a cui è stata fatta una vera proposta di lavoro. Gli altri sono stati soltanto sondati solo a livello di disponibilità. Una cosa è certa: se un club contatta cinque alternative, con una stagione ancora da finire, vuol dire che una decisione già l’ha presa. Mancini? Mi sembrerebbe molto strano che possa lasciare la Nazionale a metà del guado. Forse solo per l’arrivo di Lippi, che non gli è piaciuto. Credo che voglia comunque arrivare fino ai mondiali e poi ancora non ha giocato l’Europeo".