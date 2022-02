AUDIO - Perinetti su Spalletti: "Ha difeso il Napoli da sé stesso con un capolavoro di diplomazia"

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Fa bene Spalletti a non far uscire certe ambizioni, ha difeso il Napoli da se stesso e dai facili entusiasmi con un capolavoro di diplomazia. Le prestazioni della squadra sono in crescendo, ora che rientra Koulibaly e con Osimhen azzardo nel dire che possano essere la vera anti-Inter".

Hanno sopperito bene alle tante assenze?

"Sono riusciti a creare una coppia affidabile pure senza Koulibaly, hanno le carte in regola per far bene fino alla fine".