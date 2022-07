AUDIO - Policano: "La piazza si aspettava di colmare il gap, invece è successo l'opposto"

A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Policano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Policano.

Napoli e Torino, presidenti contestati. Cosa possono fare per ricucire il rapporto? "Ci può stare da parte dei tifosi un po' di rammarico. Il Napoli lo scorso anno era anche in corsa per lo Scudetto e la discontinuità non ha permesso di rimanere attaccati a Milan e Inter. La piazza si aspettava qualche innesto per colmare il gap, invece è successo l'opposto e la tifoseria è amareggiata. Il Toro ha fatto bene ma sta dando via i migliori, ha perso anche Belotti. E' una piazza appassionata e credo che si sia arrivati a un punto di rottura. Sono stufi del presidente e del suo comportamento, si è arrivati a un punto di rottura definitivo. Al di là di Bremer, il discorso del Torino parte da lontano, da tante piccole cessioni avute negli anni".