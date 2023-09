AUDIO - Ponciroli: "Con le vittorie sono tutti felici, ma vediamo come va avanti il caso Osimhen"

TuttoNapoli.net

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Che risposte sono arrivate da Milan e Napoli?

“Il Milan resta con l’Inter la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto, la rosa lunga aiuterà così come ha detto Pioli nel post-partita. Il Milan ha 2-3 top player in Leao, Theo e Giroud quando sta bene. Ci sono però tante alternative, mi sembra però una squadra un po’ fragile mentalmente. Quando va in crisi ci va pesantemente, dovrà essere bravo Pioli a tenere in mano il gruppo. In casa Napoli bisognerà vedere come andrà avanti la questione Osimhen, perché con le vittorie si è tutti felici e tutto torna alla normalità, bisognerà però vedere come verrà gestito nei momenti di difficoltà.”