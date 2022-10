AUDIO - Ponciroli non ha dubbi: "Solo il City al livello del Napoli di Spalletti"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:





Quanto è grave la situazione di Cristiano Ronaldo allo United?

“Credo che non sia ancora finita la parabola di CR7, però mi sembra abbastanza evidente che deve andare via da Manchester. Non ci sono le condizioni neanche per allenarsi così allo United, ha fatto un errore grave che è stato il modo in cui ha lasciato la Juventus, ma adesso deve pensare al Mondiale a cui tiene tantissimo. In alcuni campionato Cristiano Ronaldo può ancora fare la differenza”

La sfida di stasera della Juventus contro l’Empoli può essere delicata per i bianconeri?

“La vera Juventus stasera non dovrebbe avere problemi, ma ci vado piano perché non ho visto una grande Juve contro il Torino. Anche a livello di gruppo ho visto ancora il nervosismo, forse è stato solo un brodino caldo e sicuramente questo non basta. Serve una vittoria convincente contro l’Empoli e serve una vittoria contro il Benfica. Con la Juve ci andrei piano, non ha dimostrato nulla. Credo che giochi Milik con Vlahovic, è in grado di giocare sia con l’Empoli che con il Benfica. Sarei stupito se la Juventus non avesse già regolato l’Empoli a fine primo tempo, vorrei Milik in campo e chiudere il primo tempo sul 2-0.”

Il dualismo Bonucci-Allegri è uno dei problemi principali di questa Juventus?

“Credo che Bonucci sia arrivato a un punto della carriera dove deve gestirsi, non può giocare tutte le partite. Deve capire come essere utile alla Juventus, Bonucci è ancora convinto di essere il titolare di questa squadra ma non può esserlo. Non sta bene fisicamente, non è tranquillo e non ha trovato ancora l’intesa con Bremer. Bisogna capire le sue intenzioni, se vuole essere titolare inamovibile deve andare altrove. Se cambia il suo modo di pensare allora può essere utile, in questa Juve non può più essere un titolare.”

Che partita ti aspetti tra Roma e Napoli?

“Sicuramente una bella partita, il Napoli gioca un calcio meraviglioso e solo il City è al livello della squadra di Spalletti, ma solo perché ha una velocità di esecuzione più efficace. Mi aspetto qualche mossa a sorpresa di Mourinho, mi dispiace moltissimo che non ci sarà Dybala, quello che posso dire è che sarà una grande partita. Vincere a Roma per il Napoli sarebbe un altro tassello molto pesante per lo Scudetto, la volontà di fare quel definitivo salto di qualità. Se vince la Roma sarebbe l’ennesima dimostrazione dei meriti di Mourinho, ha già vinto la Conference a Roma e chi vince ha sempre ragione.”

Come se la giocheranno i due allenatori?

“Spalletti ha capito che ha miliardi di soluzioni offensive, può fare veramente quello che vuole in attacco. Mourinho dovrà fare attenzione alla sua difesa, che non è impenetrabile. La Roma giocherà accorta, aspetterà per cercare di far male in contropiede a un Napoli che potrà anche fare la differenza a gara in corso con i cambi dalla panchina.”

Atalanta-Lazio che gara sarà?

“Dispiace per Immobile anche perché è in corsa per diventare l’ottavo giocatore a superare quota 200 gol. Per l’Atalanta sarebbe l’ennesima sfida per dimostrare che si può sognare qualcosa in grande. A me il contorno Sarri non piace, sul campo sta facendo benissimo, le sue continue lamentele dal campo al calendario mi infastidiscono e per questo mi auguro che Gasperini possa dare una lezione di calcio a Sarri.”