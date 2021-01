AUDIO - Pusceddu: "Se la Juve batte il Napoli lo scudetto resta alla portata"

L'ex calciatore Vittorio Pusceddu ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando da una riflessione su Allegri: "Credo che quella di Allegri di rimanere fermo sia stata una scelta: a campionato in corso non vuole sedersi in panchina. Sono sicuro che per il prossimo anno troverà una grande squadra, perché per me è il miglior allenatore italiano in circolazione, se non europeo. Di sicuro il PSG l'ha cercato, ma ha preferito rifiutare".

Anno buono per il Milan? "Le due milanesi stanno andando bene ma per me la Juventus non è ancora fuori: se vincesse con il Napoli non sarebbe così distante. Chissà che nel girone di ritorno la differenza non li facciano gli scontri diretti, e con le big è difficile vederli sbagliare più di una partita".