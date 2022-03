AUDIO - Rastelli: "Meglio Osimhen o Vlahovic? Hanno caratteristiche diverse, impossibile scegliere"

"Sono fortissimi tutti e due e fanno la differenza".

L'allenatore Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Cosa servirà per vincere lo Scudetto?

"Essere continui in prestazioni e risultati. Milan e Napoli hanno mostrato che non sempre si può vincere con goleade o surclassando gli avversari, ma il successo soffrendo è una delle cose fondamentali per vincere. Credo che anche l'Inter abbia tutte le carte in regola, per la prima volta sarà davvero bello lo scontro tra queste tre grandi squadre".

Chi è meglio tra Osimhen e Vlahovic?

"Sono fortissimi tutti e due e fanno la differenza. Fanno reparto da soli, pur avendo caratteristiche diverse. Impossibile dire se sia più bravo uno o l'altro, Vlahovic è più giovane e per l'età che ha sta facendo grandissime cose".